Invicto na Copinha, Bahia estreia na 2ª fase contra Cruzeiro nesta quarta

Único time baiano que ainda disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Tricolor entra em campo nesta quarta-feira, 11, pela segunda fase, contra o Cruzeiro, às 15h (horário da Bahia). A partida será em São Bernardo.

O técnico Aroldo Moreira terá desfalques importantes: os zagueiros titulares, Éverson e Bolívia, estão suspensos. Por conta disso, Gabriel, que estava treinando em Salvador no grupo de atletas suplentes para a competição, acabou embarcando de última hora para São Paulo e vai jogar. Ele fará dupla com Jaques.

Outro suspenso é o meia Felipinho, e o atacante Cristiano é dúvida por conta de uma lesão. Aroldo ainda não definiu os substitutos, mas Douglas e Alisson Borges brigam pela vaga no meio. Já Cristiano havia sido substituído por Hugo Freitas no último jogo.

O Tricolor está invicto na Copinha, com dois triunfos e um empate na fase de grupos. A equipe marcou seis gols e sofreu dois na primeira fase, quando venceu o Trindade-GO por 3 a 1 e o Fast-AM por 2 a 0. Depois, empatou com o São Bernardo-SP por 1 a 1.

Atual vice-campeão da Copa do Brasil da categoria, o sub-20 do Bahia reencontrará o Cruzeiro, time que eliminou nas semifinais daquela competição. Naquela ocasião, no jogo de ida, em Pituaçu, o Esquadrão venceu por 1 a 0 e, em Belo Horizonte, bateu novamente a Raposa, por 2 a 1.

O Cruzeiro tem campanha pior. Na fase de grupos, perdeu para o Bragantino por 1 a 0 e venceu River-PI e União Mogi, ambos por 2 a 0.

A partida terá transmissão em tempo real no Portal ATARDE e ao vivo no canal por assinatura SportTV.

