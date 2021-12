Invicto há quatro jogos, Bahia busca G-4 contra o Fla

Embalado por uma série de quatro jogos sem perder, o Bahia recebe o Flamengo na noite desta quarta-feira, 31, na Arena Fonte Nova, com grandes chances de entrar no grupo dos quatro primeiros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com 16 pontos ganhos, o tricolor ocupa a quinta colocação na tabela. O time baiano está a apenas um ponto do Coritiba e do Botafogo, quarto e terceiro colocados, respectivamente, e a dois pontos do vice-líder Internacional e do líder Cruzeiro.

Se vencer o rubro-negro carioca, o Esquadrão estará automaticamente no G-4, uma vez que o Internacional não jogará na rodada. Se Cruzeiro, Coritiba e Botafogo tropeçarem, um eventual triunfo tricolor poderá levá-lo pela primeira vez à ponta do Brasileirão.

Já o Flamengo ainda oscila no torneio e briga contra o fantasma do rebaixamento: o time carioca é apenas o 15º colocado, com dez pontos. Revelado pelo Bahia, o jovem Gabriel, destaque do atual time rubro-negro, jogará pela primeira vez contra o seu ex-clube.

Além de Bahia x Flamengo, a décima rodada tem também os confrontos Fluminense x Cruzeiro, Atlético-MG x Atlético-PR, Portuguesa x Criciúma, Coritiba x Ponte Preta, Corinthians x Grêmio, Botafogo x Vitória e Goiás x Vasco.

Bahia - O único desfalque do técnico Cristóvão Borges para a partida é o volante Feijão, que acumulou três cartões amarelos e está suspenso. Mas o time que entrará em campo somente será revelado momentos antes de a bola rolar.

"Vou ver um pouco mais o Flamengo e ver como posso encaixar a equipe para termos um nível de atuação suficiente para conseguirmos a vitória", disse o técnico Cristóvão Borges.

Embora o treinador tricolor tenha feito mistério com a escalação, Fahel deverá reassumir a sua titularidade na equipe. Rafael Miranda e Anderson Talisca brigam por uma terceira vaga no meio campo, enquanto Hélder e Marquinhos Gabriel estariam garantidos.

Certa mesmo é a presença do zagueiro Lucas Fonseca: titular durante todo o início da Série A, o jogador não atuou na partida contra o Goiás somente porque estava suspenso. Demerson ficará no banco.

Flamengo - Desfalcado apenas do zagueiro Cáceres, o técnico Mano Menezes também faz mistério com a escalação. O treinador do time carioca, contudo, não esconde que espera um jogo difícil em Salvador.

"Será um confronto muito complicado. O Bahia tem um time experiente e joga em casa, enquanto que o Flamengo tem uma equipe muito jovem e que carece de maturidade em algumas ocasiões. Mas não adianta ficarmos pedindo paciência ao torcedor, pois isso é algo utópico no futebol", disse.

No treino coletivo desta terça-feira, 30, Mano sacou Diego Silva e lançou Luiz Antônio no meio campo. O treinador pode estar dividido também entre começar o jogo com Gabriel ou com Adryan.

Mais importante reforço recente do Fla, o lateral-esquerdo André Santos ainda não foi regularizado e, portanto, ainda não poderá estrear.

