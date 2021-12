Invicto há 15 jogos Bahia busca títulos do Baiano e Nordeste

A boa fase do Bahia nesta temporada já empolga, mas pode ser também histórica para uma geração. Ao vencer o Nacional-AM, na quinta, 16, pela Copa do Brasil, a equipe igualou marca de 2007, quando ficou 15 jogos seguidos sem perder. O próximo desafio passa a ser alcançar a sequência de 20 jogos de 1994.

Curiosidade: o hipotético 20º jogo de invencibilidade da série atual do Tricolor seria justamente o de volta da final do Baiano - que pode dar o segundo título do Bahia em 2015, pois, sem derrotas, tem grande chance de já ter faturado o Nordestão antes.

Porém, se mantiver a invencibilidade até o final apenas com empates, o Tricolor pode até perder as duas taças. Para abocanhar ambas, o Esquadrão precisa antes, claro, passar para a final do Baiano - neste domingo, 19, às 16h, ele decide a vaga contra a Juazeirense, na Fonte Nova. Vencedor do duelo de ida, em Juazeiro, por 2 a 1, a equipe pode perder por até um gol de diferença.

A matemática a seguir é complicada: no Nordestão, em caso de dois empates, vence o time que marcar mais gols na casa do adversário. No Baiano, é privilegiada a equipe que chegar às finais com a melhor campanha. O Tricolor está na frente do Conquista apenas pelo saldo de gols - 17 do Esquadrão contra 8. Isso significa que, se o Bahia empatar domingo e o Bode vencer, o privilégio muda de lado.

A atual série invicta, por mais que empolgue o torcedor, é mais modesta do que a de oito anos atrás, quando o Tricolor então comandado por Arturzinho somou 11 vitórias e quatro empates em sequência.

Números

A série começou no dia 25 de abril, com o empate por 2 a 2 com o Fluminense, pela Copa do Brasil, e só terminou em 19 de agosto, com o triunfo por 2 a 0 sobre o Nacional-PB, já pela Série C. Dos 15 jogos, um foi pela Copa do Brasil, cinco pelo Baiano e nove pela Terceirona. Aproveitamento: 82,2%.

A atual série invicta tem nove triunfos e seis empates. O aproveitamento, portanto, é de 78,5%. Tudo começou em 25 de fevereiro, com o triunfo por 2 a 0 sobre a Catuense, na Fonte Nova, pelo Baianão. Nesse meio tempo, foram seis jogos pelo Estadual, sete pela Copa do Nordeste e dois pela Copa do Brasil.

A saudosa marca de 21 anos atrás teve aproveitamento ainda maior: 83,3%. Foram 15 vitórias e só cinco empates. A história começou no dia 8 de maio, com um triunfo fora de casa sobre o Fluminense de Feira, por 3 a 2, pelo Baiano.

O Tricolor de Joel Santana, levou a invencibilidade até o triunfo por 1 a 0, em casa, sobre o Camaçari, em 29 de julho. Dos 20 jogos, todos foram pelo estadual, exceto um: o triunfo por 5 a 4 sobre o Inter, na Fonte Nova, pela Copa do Brasil, em 24 de maio.

