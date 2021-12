Invicto, Bahia encara o Goiás pela semi da Copinha

Invicto e apontado como uma das sensações da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Bahia vai a campo às 15h (horário da Bahia) desta terça-feira, 22, para encarar o Goiás, em jogo válido pela semifinal do torneio.

Se passar pelo Esmeraldino, o time baiano repetirá o feito de 2011, quando chegou à final da Copinha pela primeira vez na sua história e ficou com o vice-campeonato. Mas o atual elenco, formado por jogadores com idades até 19 anos, quer o título inédito da Copinha.

Para tanto, será preciso passar pelo alviverde goiano e, em seguida, encarar na grande decisão o Santos ou o Palmeiras, rivais que duelam entre si na outra semifinal. A final do torneio acontecerá na próxima sexta-feira, 25, no dia do aniversário da cidade de São Paulo.

Lateral retorna - Para a partida, o técnico da equipe, Sérgio Araújo, terá o retorno do lateral-esquerdo Erick, que havia cumprido suspensão na partida das quartas de final, contra o Grêmio. O restante do time deverá ser o mesmo.

Antes de chegar à semifinal, o Esquadrãozinho de Aço venceu o Criciúma por 2 a 0, na estreia, goleou o Botafogo-PB por 7 a 1 e encerrou a primeira fase com um triunfo de 2 a 0 sobre o Audax-SP.

Na segunda fase, deu 1 a 0 no Corinthians. Pelas oitavas de final, após empate sem gols no tempo normal com o Juventude, triunfou por 9 a 8 nas disputas de pênaltis. Nas quartas, goleou o Grêmio por 4 a 1. O artilheiro do Bahia na competição é o atacante Ryder, que já balançou as redes quatro vezes.

