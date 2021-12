Intocável, Titi deve ganhar nono parceiro na zaga do Bahia

A voz é rouca, quase inaudível a longas distâncias, mas o zagueiro Titi não precisou de potência vocal para se tornar, dois anos atrás, o capitão do Bahia. Ele impõe respeito mesmo falando aos sussurros.

O jogador chegou ao clube no início da temporada de 2011 e ganhou a condição de representante do grupo quando o também zagueiro Nen, capitão do acesso tricolor no ano anterior, foi sacado da equipe, ainda no início do Estadual.

Desde então, Titi não perdeu mais a posição de titular, tampouco a faixa de capitão. Nesta intertemporada, enquanto o técnico Jorginho faz experiências em todos os setores, ele permanece intocável.

Ao falar do assunto, no entanto, o gaúcho de Pelotas faz questão de manter a humildade. "Não tem isso de intocável. A concorrência tem aumentado com o passar dos anos e você que o professor vem testando novos jogadores no ataque, no meio, na defesa... E é o Bahia que ganha com isso", diz ele, que comenta as constantes trocas que o treinador tem feito na intenção de encontrar o seu parceiro ideal: "O Bahia está bem servido na defesa. Hoje, treinei com Brinner. Na semana passada, com Danny, e Demerson também teve chance. Jorginho está procurando a melhor formação, mas, independente da escolha, não vai mudar muita coisa".

Só na hora de falar sobre a honra de carregar a faixa há tanto tempo Titi estufa o peito de orgulho. "Fico muito feliz por representar uma instituição como o Bahia. Amadureci bastante como profissional e hoje tenho o respeito de diretoria, companheiros e comissão técnica. E o orgulho é maior ainda quando você pensa que o Bahia tem jogadores com muito mais experiência e tempo de carreira do que eu", empolga-se.

De fato, o atleta desbanca no atual elenco fortes candidatos ao cargo, como os experientes volantes Fahel e Kléberson, além do lateral-direito Neto e do goleiro Marcelo Lomba, xodó da torcida. Todos são mais velhos do que Titi, que, com 24 anos, é o segundo mais jovem do time titular do Esquadrão. Só perde para Jussandro (20).

Com quem Titi já fez dupla no esquadrão:

2011

Danny Morais - 3 jogos

Nen - 4 jogos

Luizão - 5 jogos

Thiego - 19 jogos

Paulo Miranda - 26 jogos

2012

Lucas Fonseca - 4 jogos

Rafael Donato - 29 jogos

Danny Morais - 30 jogos

2013

Brinner - 1 jogo

Demerson - 1 jogo

Danny Morais - 4 jogos

