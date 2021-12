Interventor obtém lista de sócios do Bahia

O interventor Cárlos Rátis já está de posse da lista de sócios do Bahia que estarão aptos para votar em nova eleição para o Conselho Deliberativo do clube, em Assembleia ainda sem data prevista para acontecer.

Desde que assumiu o cargo na última terça-feira, por decisão judicial que destituiu o presidente Marcelo Guimarães Filho, Rátis vinha tentando obter a relação dos associados do clube junto à Caixa Econômica Federal, por conta do pagamento dos carnês de assiduidade serem efetuados lá.

Pelos números fornecidos pelo banco estatal, o quadro social do tricolor conta atualmente com 538 sócios adimplentes e outros 1.800 com título de sócios remidos - que não precisam pagar mensalidade.

"Agora vamos cruzar estas informações com as que estão dispostas nos próprios arquivos do Bahia. Só assim teremos a dimensão do atual quadro do clube", disse o interventor.

Ainda de acordo com Rátis, a partir da próxima segunda-feira será iniciado o recadastramento dos sócios do Bahia, tomando como base uma lista de 17 mil nomes filiados ao clube desde a década de 1980.

A lista, porém, está claramente defasada, contando com ex-associados e com outros tantos falecidos. "Como ela é uma lista abrangente, serve de base para o recadastramento. O processo deve durar até 15 dias e a partir daí vamos tentar convocar uma assembleia e iniciar as eleições", afirmou Rátis.

Futebol - O interventor disse que está empenhado agora para diminuir os efeitos da situação política do clube entre os jogadores. Ele tem mantido contato com o diretor de futebol Anderson Barros e, segundo segredou, passou a noite da última quinta-feira, 11, juntamente com sua equipe técnica calculando gastos de estadia e translado para o time do Bahia em Campinas, onde o tricolor enfrenta a Ponte Preta, amanhã, às 21 horas.

O próprio técnico Cristóvão Borges elogiou a iniciativa. "Tanto o pessoal da intervenção como o presidente que me contratou têm buscado o melhor para o clube. E isso me deixa à vontade para trabalhar".



