Interventor do Bahia vai ao MPF e não fala sobre o tema

A reportagem de A TARDE obteve a informação que o interventor Carlos Rátis esteve, na tarde da última segunda-feira, 5, na sede do Ministério Público Federal, no bairro do Doron.

A visita seria por conta de uma investigação, que está sendo conduzida pelo órgão, para apurar supostas irregularidades cometidas no clube, além da situação encontrada por Rátis quando assumiu a interventoria, em 9 de julho.

"Não posso falar sobre isso, pois são questões confidenciais. Isso tem que ser respeitado", resumiu Rátis.

O presidente deposto Marcelo Guimarães Filho já é alvo de uma notícia-crime protocolada na Procuradoria Geral da República (PGR), em Brasília, sob suspeitas de práticas de estelionato, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. A ação diz respeito à empresa Calcio, que teria privilégios na negociação de jogadores da base do Bahia para outros clubes.

Recadastramento - Esta quarta-feira, 7, é o último dia para o recadastramento de sócios do Bahia. Na quinta-feira, 8, está prevista a divulgação dos nomes aptos para votar na Assembleia Geral, dia 17 de agosto.

