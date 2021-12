Interventor do Bahia promete quitar salários antes do Ba-Vi

Os jogadores do Bahia tiveram reunião na última terça-feira, 17, com o interventor Carlos Rátis. Esta foi intermediada pelo diretor de futebol do clube, Anderson Barros.

Foi o primeiro contato do elenco com o mediador indicado pela Justiça, desde o início do processo que deflagrou a interrupção do mandado do presidente Marcelo Guimarães Filho, na última terça-feira.

Na reunião, além de explicar os motivos da intervenção, Rátis fez a promessa de quitar os salários dos jogadores e funcionários antes do clássico Ba-Vi, que será disputado neste domingo, na Fonte Nova.

O Bahia deve o mês de junho aos atletas e empregados - com prazo vencido no último dia 5 de julho, antes do início da interventoria, decretada no dia 9. A reportagem apurou ainda que direito de imagem e bicho dos atletas (dos jogos contra São Paulo e Ponte) também não foram pagos. Estes valores estão em cerca de R$ 200 mil.

"Estamos em contato com os patrocinadores para tentar uma antecipação de receita. É uma prioridade quitar os problemas salariais de todos os funcionários o quanto antes", confirmou o interventor.

A reportagem apurou ainda que as quatro contas bancárias que o Bahia mantém em funcionamento não tinham fluxo de caixa ativo. Três destas contas tinham origem no interior de São Paulo, mas também estavam completamente zeradas na data da última consulta.

Por autorização do juiz Paulo Albiani, da 28ª Vara Cível, já foi autorizado que Carlos Rátis contrate uma empresa para auditar todas as movimentações bancárias e contas do tricolor.

Estamos em consulta a outros clubes para saber qual a empresa mais indicada a realizar esta tarefa. É fundamental ter a transparência das contas do Bahia", disse Rátis.

No recadastramento de sócios iniciado na última terça-feira, apenas cerca de 50 torcedores foram ao Edifício Atlanta Empresarial, no Stiep, para buscar a nova filiação. O prazo final para a operação é dia 26 de julho.

adblock ativo