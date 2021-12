Interventor apura divulgação de sigilo bancário do Bahia

Após a divulgação de informações bancárias do Bahia, em e-mail distribuído à imprensa pelo ex-presidente Marcelo Guimarães Filho, na última terça-feira, o interventor Carlos Rátis diz estar buscando "soluções cabíveis para responsabilizar os culpados".

Rátis esteve na última quarta-feira, 28, na agência bancária do Bradesco, no centro empresarial do Iguatemi, na qual o clube mantém a conta com as informações que foram vazadas pelo ex-presidente. O interventor garantiu que, quando assumiu o clube, em 9 julho, modificou todas as senhas bancárias relativas ao Bahia.



"Tivemos essa precaução justo para evitar qualquer incidente desta natureza. Achei estranho quando vi o extrato indicando que a consulta foi feita este mês", disse Rátis.

O interventor disse também que não descarta a possibilidade de ingressar com um pedido de investigação na Polícia Civil por quebra de sigilo bancário. Com o intuito de comprovar que o dinheiro da venda do jogador Gabriel foi depositado nos cofres tricolores, Marcelo Filho divulgou um saldo bancário da transação do atleta, com data relativa ao dia 26 de agosto.

A resposta do ex-presidente foi dada após matéria publicada pelo jornal A TARDE, no dia 24 deste mês, informando que o Ministério Público Federal investiga a venda do atleta vindo da base. Na reportagem, o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, afirmou que todo o dinheiro da compra já havia sido passado ao Bahia.

A reportagem apurou que, até a publicação da referida matéria, o montante ainda não havia sido identificado pela auditoria que está averiguando as contas do tricolor.

