Intervenção no Bahia pode sair nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 9, às 8h30, no 2º andar do Tribunal de Justiça da Bahia, a desembargadora Lisbete Maria de Almeida vai julgar a procedência da medida cautelar impetrada pelos advogados de Marcelo Guimarães Filho para barrar a sentença que autoriza a intervenção judicial no clube.

Caso a medida cautelar seja derrubada, o Bahia sofrerá novo processo de intervenção de imediato - até que haja novo recurso da parte interessada.

Nesta segunda, 8, o juiz Paulo Albiani, que julgou em favor da intervenção em 1ª instância, negou uma apelação feita pelos advogados de MGF e nomeou novamente o advogado mineiro Carlos Rátis como possível interventor do clube.

Também por decisão de Albiani, caso a intervenção seja deflagrada, Rátis será assessorado por uma equipe técnica formada pelos advogados Cyrano Vianna Neto, Alexandre Valente Derschvm e Danilo Pessoa de Souza Tavares.

A indicação de Carlos Rátis e da equipe técnica, publicada ontem, gerou má interpretação em alguns canais de comunicação, que entenderam já se tratar da intervenção judicial.

A decisão, porém, só sairá hoje, na 2ª Câmara. Tanto que, os interventores só assumem a direção do clube caso a medida cautelar seja decisivamente derrubada nesta manhã.

Movimento pede cautela - Em nota divulgada ontem pelo movimento 'Bahia da Torcida', que apoia abertamente a deposição de Marcelo Guimarães da presidência do Bahia, foi pedido que o torcedor do Bahia não se manifeste de forma enérgica durante o julgamento (que será aberto ao público).

"É importante alertar que manifestações perto do tribunal não vão ajudar. O jogo está a nosso favor, se houver qualquer pertubação da ordem antes do julgamento, pode servir para ele não acontecer normalmente e isso é o que a gente não quer. Esse alerta partiu de uma orientação jurídica. Vamos ser prudentes, que tudo está caminhando para dar certo", diz o comunicado.



