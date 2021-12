Intervenção no Bahia é decretada; MGF será afastado

O Esporte Clube Bahia está sob intervenção. A decisão saiu na manhã desta terça-feira, 9, em sessão presidida na 2ª Câmara pela desembargadora Lisbete Maria de Almeida, no Tribunal de Justiça da Bahia, no CAB.

Lisbete julgou como improcedente a medida cautelar impetrada pelos advogados do presidente do Bahia para barrar a sentença que autorizava a intervenção judicial no clube.

Com isso, o presidente do tricolor baiano, Marcelo Guimarães Filho, e o conselho serão afastados a partir do momento que forem comunicados pela justiça, o que deve acontecer ainda nesta terça-feira, 9, ou nos próximos dias.

Carlos Rátis irá assumir como interventor do clube. Ele será assessorado por uma equipe técnica formada pelos advogados Cyrano Vianna Neto, Alexandre Valente Derschvm e Danilo Pessoa de Souza Tavares.

O afastamento depende de um comunicado feito pela justiça, a ser emitido pelo juiz Paulo Albiani, que deu a sentença favorável a intervenção em primeira instância, em 2012.

A decisão cabe recurso ainda no Tribunal de Justiça da Bahia. O advogado que representa o presidente do Bahia, Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido também como "Kakay", já sinalizou que vai entrar com um agravo (uma liminar) para barrar a sentença.

O motivo da intervenção é uma ação protocolada pelo ex-conselheiro do clube, Jorge Maia, que entendeu que a reeleição de Guimarães desrespeitou o próprio estatuto do Bahia.

Maia foi retirado do conselho após uma reforma realizada pela diretoria do próprio conselho. O Bahia alegou que Maia e mais outros 57 conselheiros estavam inadimplentes ou faltaram mais de três reuniões do conselho.



