Intervenção define empresa para prestar auditoria no Bahia

O interventor Carlos Rátis definiu na tarde desta sexta-feira, 26, qual será a empresa responsável pela auditoria nas contas do Bahia, em cumprimento à determinação do juiz Paulo Albiani.

A baiana Performance, com escritórios em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, foi a escolhida para auditar as contas do tricolor - outras quatros concorriam na disputa: Mckinsey, Price, KPMG e Thornton.

O interventor não quis informar os valores do contrato, mas assegurou que a parceria foi firmada em respeito à condição financeira do clube.

"Não contratamos nenhuma empresa fora das condições materiais do clube. É nosso papel manter uma política de austeridade nos controles dos gastos", afirmou.

Pagamento de salários

Rátis também garantiu estar negociando com os patrocinadores oficiais do Bahia para adiantar uma cota nos valores a fim de quitar os salários do mês de junho dos atletas.

Até aqui, apenas funcionários que recebem menos de R$ 5 mil foram contemplados com os vencimentos do último mês.

Até o início da noite desta sexta, 10 mil tricolores já haviam se filiado ao novo programa de sócios patrimoniais.

