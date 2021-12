Interino do Bahia trabalha time e pode poupar atletas contra Paraná

Fábio Carille, Maurício Barbieri, Alberto Valentim, Thiago Larghi, Osmar Loss, Odair Hellmann... A moda se instaurou no futebol brasileiro. O mar está para os jovens auxiliares que substituem os caros treinadores-estrela e excluem o item ‘experiência’ do rol de exigências para comandar grandes equipes do futebol brasileiro.

No entanto, mesmo com o cenário favorável para profissionais em sua situação, Claudinho Prates, que vinha trabalhando como auxiliar de Guto Ferreira e passou a técnico interino do Bahia após a demissão de ‘Gordiola’, garante não pensar em efetivação.

De acordo com ele, seu trabalho na preparação para o jogo desta quinta-feira, 7, às 20h, em Curitiba, contra o Paraná, é o mesmo que ele faria caso continuasse como auxiliar.

“[a efetivação] Não passa pela minha cabeça. Dentro do trabalho de auxiliar fixo, que eu já tenho feito há muito tempo, passa fazer o trabalho de momento: transição tranquila, conhecimento dos jogadores, carinho e respeito dos atletas. O resto é consequência”, afirmou ele, que, em sua primeira entrevista coletiva como treinador do Bahia, lembrou do antigo comandante tricolor: “Agradecer a Guto, comissão, a todos que passaram por aqui e deixaram um legado bacana, principalmente de hombridade, de homens sérios. E tocar o trabalho. É chato porque a gente se coloca no lugar das pessoas. Mas o Bahia tem que continuar, até pela grandeza da entidade”.

Quanto ao que deve fazer para a partida diante da equipe paranaense, Prates, como era de se esperar, não prometeu grandes mudanças. “A gente não teve nem tempo de trabalhar. Vamos trabalhar hoje [terça-feira] e em Curitiba. Dois treinos táticos, com jogadores bem carregados fisicamente, que precisam mais descansar que treinar”, explicou o técnico, que revelou, no entanto, a possibilidade de poupar os atletas mais desgastados do setor ofensivo. A pedido da comissão, a lista de relacionados para a viagem não foi divulgada. Sabe-se que os atacantes Edigar Junio e Marco Antônio, ainda recuperando-se de lesões, seguem de fora.

Busca afunila

Enquanto Prates segura as pontas, a diretoria tricolor continua buscando o substituto oficial de Guto Ferreira. Alguns nomes estavam em pauta até segunda-feira, 11, mas nesta terça, 5, o clube teria avançado nas negociações com um deles, estando assim descartados os demais. O nome será mantido em sigilo até o acerto.

Nesta terça, a reportagem de A TARDE entrou em contato com três dos nomes especulados. Visto como uma “aposta arriscada”, mas com a preferência de parte da diretoria, Marcelo Chamusca (ex-Ceará) garantiu não ter sido procurado.

Zé Ricardo, que pediu demissão do Vasco no último fim de semana, e Marcelo Oliveira, desempregado desde dezembro de 2017, também disseram – via assessoria de imprensa – não ter recebido oferta do Esquadrão.

Datas definidas

A Conmebol divulgou nesta terça as datas do confronto Bahia x Cerro (URU), pela 2º fase da Sul-Americana. A ida, na Fonte Nova, será no dia 25/7. A volta, no Uruguai, em 8/8. Também saíram as datas dos jogos semifinais da Copa do Nordeste, contra o Ceará: 21/6 em Fortaleza, 28/6 em Salvador.

