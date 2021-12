Inter mostra interesse, mas Bahia não aceita negociar Juninho

Após ser um dos destaques do Tricolor na Série B, natural que Juninho se tornasse uma das peças mais desejadas do atual período de transferências do futebol brasileiro. Segundo foi apurado pelo A TARDE, ele está na mira do Internacional, que inclusive já fez uma sondagem pelo volante de 30 anos.

O interesse na negociação seria do empresário de Juninho, Eduardo Uram, o mesmo que neste ano acertou a ida do goleiro Marcelo Lomba para o Colorado por R$ 1,2 milhão. O desejo do jogador, porém, é de permanecer em Salvador.

O Bahia não aceita negociar o atleta, com quem tem contrato até o final de 2017. Por outro lado, abriu negociação com Juninho para estender seu vínculo. O atleta quer ficar até 2019; já o clube quer que ele assine até 2018 com a opção de renovação por mais um ano a depender do rendimento.

Em entrevista para A TARDE na edição de 10 de dezembro, o próprio Juninho falou da vontade de Uram em negociá-lo: “Então, cara... Empresário vive do momento do jogador. Como o meu momento é muito bom, meu empresário tá doido para me negociar, até porque apareceram muitas propostas por mim” , disse.

“Mas eu já deixei claro a ele que estou feliz e que quero ficar. Pedi a ele que negocie um contrato até 2019. A expectativa é boa, já que minha intenção é de ficar aqui e a do clube também”, completou.

Do Internacional, o Tricolor tem interesse em contar com o goleiro Muriel para o proximo ano. Segundo a imprensa gaúcha, o Bahia também teria interesse no atacante Aylon. A ideia do time gaúcho, portanto, seria envolver os dois na negociação por Juninho.

Edigar e Eduardo renovam

Nesta quarta-feira, 28, o Tricolor confirmou a aquisição de 50% dos direitos econômicos de Edigar Junio junto ao Atlético-PR. Em troca, o atacante assinará contrato até o final de 2019. Os valores da negociação não foram revelados pelo clube. O atleta, de 25 anos, foi o vice-artilheiro da equipe na temporada, com 16 gols marcados.

O clube também anunciou a renovação do empréstimo de Eduardo por mais um ano. O lateral direito ainda pertence ao Atlético-PR, com quem tem contrato até o final de 2017.

