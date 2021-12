Inter libera meia que deve acertar com o Bahia

O Bahia está próximo de anunciar a segunda contração para a disputa do Campeonato Brasileiro. Depois da chegada do goleiro Rafael Santos, o clube deve anunciar o meia-atacante do Internacional Gustavo Ferrareis. O contrato com o atleta seria por empréstimo até o fim do ano e o salário ficaria a cargo do Tricolor de Aço.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa gaúcha, Ferrareis não foi treinar nesta quinta, 25, em Porto Alegre, e tem chegada prevista em Salvador ainda esta semana, quando deve passar por exames médicos e assinar contrato. Com isso, o jogador não viajará com o colorado para o duelo contra o Paysandu, em Belém, no próximo sábado, 27, pela Série B.

Aos 21 anos, o jogador perdeu espaço na temporada e atuou poucas vezes no time do técnico Antônio Carlos Zago, somando apenas três jogos com a camisa do colorado. Ele foi lançado no time profissional em 2015. Ao todo, são 38 jogos e três gols na carreira como profissional.

