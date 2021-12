Integrantes de organizada são detidos após jogarem explosivos em torcedores do São Paulo

Dois homens, inicialmente identificados como integrantes da torcida organizada Bamor, foram detidos na noite desta quarta-feira, 9, pelo Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe) da Polícia Militar, após arremessos de artefatos caseiros explosivos contra torcedores do São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o caso ocorreu em um dos portões da Arena Fonte Nova e seis pessoas ficaram feridas. A ocorrência foi registrada na delegacia localizada dentro do estádio.

O Esporte Clube Bahia lamentou o ocorrido. Através de nota, o time citou que o caso é "totalmente inadmissível, sobretudo em meio às ações do clube em prol do amor e do respeito às diferenças".

A diretoria do clube abriu um procedimento administrativo para identificar os envolvido. Caso sejam sócios, o time irá respeitar o direito de defesa e se for comprovado as responsabilidades do ato, serão tomadas providências de punições pertinentes, segundo previsão estatuária. O Bahia também complementou que todas as vítimas foram medicadas e liberadas para assistir ao jogo.

