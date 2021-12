Inspirado, Zé Roberto garante triunfo tricolor na estreia

Não foi exatamente com a autoridade que se esperava de um dos favoritos ao acesso e que jogava em casa diante de um clube que vive uma crise e lutou para não ser rebaixado no Campeonato Catarinense. Mas, para a torcida do Bahia, o que valeu foram os três pontos e a estreia com o pé direito. Neste sábado, na Arena Fonte Nova, o Esquadrão bateu o Avaí por 2 a 1 pela primeira rodada da Série B de 2016.

Os gols foram marcados por Zé Roberto, aos 41 minutos do primeiro tempo, de cabeça, e aos 22 do segundo, em belo toque 'de letra'. O atacante, que vinha sendo criticado pela torcida neste ano, terminou o jogo aplaudido e como o melhor em campo. O meia Vinícius Pacheco descontou para os visitantes já aos 45 da etapa final.

Na pratica, o triunfo tricolor foi facilitado pela justa expulsão do lateral direito do Avaí, Alemão, após cometer falta violenta logo aos 17 minutos de partida, quando acertou o rosto de Paulo Roberto com as travas de sua chuteira. O volante do Bahia foi substituído e saiu desacordado do campo.

A partir daquele momento, o Tricolor, que já tinha maior volume de jogo, passou a exercer uma forte pressão sobre o adversário. Faltava, entretanto, mais eficiência nas jogadas ofensivas. No primeiro tempo, os lances mais agudos do time se limitaram a dois chutes de fora de área, um de Zé Roberto e outro de Thiago Ribeiro. Por outro lado, o goleiro Marcelo Lomba, sem ser ameaçado, virou apenas um expectador da partida.

A superioridade tricolor, apesar de pouco contundente, acabou merecidamente recompensada. Aos 42 minutos, Moisés, um dos melhores em campo, cruzou na medida para Zé Roberto cabecear com estilo, no canto direito, e vencer o goleiro catarinense.

Na etapa final, o Esquadrão diminuiu o ritmo. Na única jogada de perigo real, aos 22 minutos, Tinga cruzou rasteiro e Zé Roberto, 'de letra', mandou para as redes.

Dali até o fim, com o Avaí entregue em campo, o jogo ficou sem graça. Nos acréscimos, a defesa do Bahia vacilou, Vinícius Pacheco saiu na cara de Marcelo Lomba e bateu no canto. Nada que atrapalhasse o triunfo tricolor.

