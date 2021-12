Inspirado em personagem bíblico, Jacó celebra primeiros gols

Em Gênesis, na Bíblia, Jacó, filho de Isaque, foi um dos patriarcas do povo hebreu. No Bahia, também existe um Jacó, mas esse é, no máximo, o pai dos dois gols que devolveram a alegria aos tricolores com o triunfo sobre o Paysandu e o retorno ao G-4 da Série B, na terça, 7.

O que existe de comum entre o personagem bíblico e o garoto de 19 anos é a profunda devoção por Deus. Jacó, o atacante, foi criado em ambiente fervorosamente evangélico. "Cresci indo para a igreja e isso sempre me deu muita paz. Gosto de estar em contato com pessoas de bem e que comungam dos mesmos sentimentos. Por isso, onde estou, procuro uma igreja para frequentar", conta o jogador.

O Jacó original viveu muito tempo em exílio. Também faz tempo que o atacante deixou sua terra natal, Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, onde moram seus pais. Veio para Salvador com 14 anos e, mesmo assim, não deixou de ser fiel e espalhar sua fé. "Frequento uma Igreja Batista perto do Fazendão. Sempre chamo algum colega pra ir comigo. Já fui com Alexsandro, Luan, todos atletas do sub-20. Quando não consigo companhia, vou sozinho mesmo. Preciso disso para me sentir plenamente bem", afirma.

O Jacó da Bíblia ficaria conhecido mais tarde por outro nome, Israel, que recebeu de Deus após converter-se. O do Bahia também não se chamava assim originalmente. Carlos Alberto Guimarães Filho, seu nome de batismo, recebeu a alcunha Jacó do bisavô: "Ele, por ser muito religioso e gostar de apelidar todo mundo, colocou esse apelido em meu pai. Quando soube de mim, disse: 'Se o pai é Jacó, o filho será Jacozinho'. O apelido pegou e, no futebol, ficou assim até hoje".

Carlos Alberto diz se inspirar no xará bíblico para obter sucesso na carreira: "A história de Jacó foi de luta e muita determinação. Foi alguém a quem Deus traçou um plano de vida, um abençoado, literalmente. Me sinto muito honrado, sim. Tento fazer valer essas características históricas do meu apelido no meu cotidiano com muito trabalho e foco".

Para ele, os gols em seu terceiro jogo como profissional foram uma benção: "Sempre sonhei com isso e tive isso realizado. É gratificante, sempre trabalhei forte para ter esse momento. Depois do jogo muita gente me procurou dando parabéns, mas agradeci sobretudo a meus pais, que torceram por mim e estiveram comigo em todos os momentos".

adblock ativo