Insatisfeitos, Lucas Fonseca e Madson devem deixar o Bahia

O Bahia pode ter nos próximos dias a despedida de dois atletas que estavam originalmente nos planos para a disputa da Série B. O zagueiro Lucas Fonseca entregou na segunda-feira, 12, à diretoria um pedido para deixar o Fazendão, enquanto o lateral-direito Madson negocia um distrato para deixar o clube.

Com contrato até o final deste ano, Lucas alegou problemas familiares. O jogador, no entanto, não revelou quais seriam os problemas e nem se já teria propostas de outros clubes.

O diretor de futebol tricolor, Alexandre Faria, confirmou, através da assessoria de comunicação, ter recebido o pedido do defensor. A situação, segundo ele, ainda será analisada pela diretoria, e não há definição se ele deixará o Fazendão.

Já Madson - que tem contrato até setembro deste ano - tem propostas de outros clubes e estaria forçando a sua saída por meio da Justiça. Ele alega não ter recebido os salários enquanto esteve emprestado ao ABC, na temporada passada. O atraso chegaria a quatro meses, o suficiente para entrar com o pedido de rescisão.

Para se proteger, o Bahia tem a opção de pagar o que deveria a Madson e assim negociar a transferência. Com uma proposta do Vasco, o Tricolor estuda vender o jogador e ficar com uma parte dos seus direitos econômicos. Faria preferiu não se manifestar sobre o assunto.

Na reapresentação do elenco, no último dia 5, o diretor reconheceu em entrevista coletiva ter recebido propostas pelo lateral, mas garantiu que tentaria a permanência dele para a temporada. Faria também reforçou que Lucas fazia parte do elenco que disputará a Série B. A relação do defensor com o clube, no entanto, encontra-se estremecida desde novembro, quando ele deu declarações fortes para o programa Os Donos da Bola, da TV Bandeirantes, criticando a antiga direção: "Tem muita coisa errada no clube", disparou na época.

Novo lateral-direito

Outro indício de que Madson está próximo de deixar o Bahia é a chegada de Tony, provável reforço para a lateral direita. O jogador, que pertence ao Grêmio, desembarcou na segunda no Fazendão. Ele realizará exames e deve ser confirmado nesta terça, 13.

Tony defendeu o Santa Cruz na Série B do ano passado. No time pernambucano, fez 23 jogos e marcou dois gols. Ele ficará no Bahia por empréstimo de um ano. Ainda na reapresentação, Faria declarou que só contrataria o jogador caso Madson não permanecesse.

