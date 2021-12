Ingressos para o duelo entre Bahia x Oeste estão à venda

Teve início nesta quarta-feira, 8, somente para os sócios tricolor, a venda de ingressos para a partida entre Bahia x Oeste, que está marcada para o sábado, 11, às 21h, na Fonte Nova. A partida é válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A partir desta quinta, 9, todos os torcedores poderão realizar a compra por meio da internet ou nos pontos de venda (bilheterias da Arena e seis unidades da Casa do Tricolor localizadas em Bonfim, Pau da Lima, Multishop Boca do Rio, Salvador Norte, Bela Vista, Paseo Itaigara e Vilas do Atlântico).

Com preços promocionais até a véspera do jogo, o bilhete mais barato é vendido a R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira).

Preços até sexta

No sábado, dia do jogo

