Ingressos para jogo entre Bahia x Sport na Fonte já à venda

A venda dos ingressos para Bahia x Sport pela partida de volta da Copa do Nordeste, no próximo domingo, 12, começou na terça, 7, na internet, e, nesta quarta, 8, se estende às bilheterias da Fonte Nova e aos shoppings. Por enquanto, só para sócios.

A partir desta quinta, 9, para todo torcedor. Preços promocionais até sexta, 10, estão a partir de R$ 10. No domingo, somente a Fonte, a partir de 9h. As entradas estão disponíveis nos guichês Norte do estádio (das 9h às 19h) e nos balcões da rede Ticketmix dos shoppings Salvador, Paralela e da Bahia (das 9h às 22h).

adblock ativo