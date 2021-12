Ingressos para jogo entre Bahia x Ceará estão disponíveis

Os ingressos para a partida entre Bahia x Ceará, que será realizada neste sábado, 13, às 16h30, na Fonte Nova, já estão à venda. Até esta quinta, 13, o torcedor tricolor poderá comprar as entradas com preços promocionais para o Setor Super Norte, a partir de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

A compra pode ser feita por meio da internet, ou na Bilheteria Norte da Arena, Ticketmix do Shopping da Bahia e na Casa do Tricolor (Bonfim, Bela Vista, Pau da Lima, Salvador Norte, Villas do Atlântico, Boca do Rio e Paseo Itaigara).

Até quinta

Sexta e Sábado (dia do jogo)

