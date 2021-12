Ingressos para final voltam a ser vendidos nos shoppings

A comercialização de ingressos para a primeira partida da final da Copa do Nordeste, entre Bahia e Ceará, que acontece na próxima quarta-feira, 22, ocorre apenas nos shoppings Salvador e da Bahia, assim como nas bilheterias da Arena Fonte Nova. O motivo foi a interrupção do sistema de vendas na manhã desta segunda, 20.

A Fonte Nova Negócios e Participações e o Esporte Clube Bahia, por meio de nota, informaram que a comercialização voltou ao normal uma hora após o início do problema. No entanto, no início da tarde, a Administração da Arena suspendeu as vendas na internet e no shopping Paralela, por conta de "instabilidade do sistema".

Para suprir a demanda, de acordo com a assessoria da Arena Fonte Nova, foi ampliado o número de guichês no estádio e estendido o horário de vendas, que será 24 horas.

A movimentação de torcedores começou já na noite de domingo, 19, quando as primeiras pessoas começaram a chegar às bilheterias para garantir seu lugar no estádio. Até a manhã desta segunda, mais de 8 mil ingressos já haviam sido vendidos.

Muitos torcedores que "madrugaram" nos pontos de venda ficaram insatisfeitos com a suspensão do atendimento por conta do problema no sistema de vendas. Uma delas foi Michele, que publicou uma reclamação em seu perfil no Twitter.

"Falta de respeito com os torcedores do Bahia. Desde as 7 da manhã e o sistema não funciona". Por volta de 11h, ela voltou a reclamar da demora para comprar os ingressos. "Tudo parado na Arena. Todos no sol, até a prioridade, e nada funciona".

A administração do estádio garantiu que 34 bilheterias estão funcionando na tarde desta segunda. Também foram impressos 10 mil ingressos, evitando a interrupção da comercialização, caso haja nova queda. Além disso, a venda de bilhetes promocionais será estendida até o dia do jogo, diferente do previsto, que era até essa terça-feira 21.

Cada comprador, inclusive sócio, só pode adquirir até quatro ingressos por CPF.

