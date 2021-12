Ingressos para Bahia x Vitória da Conquista já estão à venda

Os ingressos da partida entre Bahia e Vitória da Conquista já estão à disposição do torcedor. O jogo, válido pela terceira rodada do Campeonato Baiano, será realizado nesta quarta-feira, 19, às 19h30, na Arena Fonte Nova.

Para o confronto, as promoções nos ingressos do setor Super Norte e para os sócios torcedores continuam. O preço do espaço no terceiro anel da Arena é de R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira). Já o tricolor associado tem 50% de desconto no valor da entrada.

Os bilhetes estão disponíveis nos balcões da rede Ticketmix (nos shoppings Iguatemi, Salvador e Paralela) e do Pida! (nos shoppings Center Lapa e Piedade). Nos guichês da Fonte Nova, a comercialização ocorre a partir do meio-dia desta terça, 18. Outra opção de compra é o site da Arena.

Na preliminar do confronto pelo Baianão, será disputada uma partida em homenagem aos 25 anos do bicampeonato brasileiro de 1988, entre os times do Bahia e do Internacional.

adblock ativo