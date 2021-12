Ingressos para Bahia x Vasco já estão à venda

Desde o último sábado, os torcedores já podem adquirir ingressos para a partida entre Bahia x Vasco, que será realizada no próximo domingo, 29, às 16 horas, na Arena Fonte Nova.

Os bilhetes podem ser encontrados no site da Arena Fonte Nova e na Ticketmix dos shoppings Iguatemi, Paralela e Salvador. As entradas para o setor super norte também serão vendidas no Tikcetmix, pelo valor de R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira).

Além do setor super norte, estão à disposição do torcedor todos os setores do primeiro anel e o Lounge Premium. Assim que os ingressos do primeiro anel se esgotarem, os bilhetes do segundo anel serão colocados à venda.

