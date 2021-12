Ingressos para Bahia x Santa Cruz já estão à venda

O torcedor do Esquadrão já pode adquirir seu ingresso para a partida entre Bahia e Santa Cruz, na Arena Fonte Nova, quarta-feira, 22, às 21h15, pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

O tricolor tem a chance de se recuperar diante de sua torcida após a derrota por 4 a 0 para o CSA, no domingo, 19. O tricolor é o último colocado do Grupo B. Já o Santa Cruz está na segunda posição, com três pontos.

No primeiro jogo do Bahia na Arena, em 2014, os sócios torcedores continuam com o benefício de pagar apenas o valor de meia-entrada. A opção econômica do setor super Norte está mantida, com os bilhetes custando R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira).

Em outros setores, o preço também foi reduzido: Norte (era R$ 50/R$ 25 e agora é R$ 44/R$ 22), Oeste (era R$ 90/R$ 45 e agora é R$ 60/R$ 30) e o Lounge Premium (era R$ 165 e agora é R$ 140).

