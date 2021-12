Ingressos para Bahia x Juazeiro jà estão à venda

O torcedor tricolor já pode garantir o seu lugar para empurrar o Bahia no jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano, contra o Juazeiro, na próxima quarta-feira, 1º de maio, na Arena Fonte Nova.

É que, nesta segunda-feira, 29, o consórcio que administra a Arena já colocou à venda, na internet, os ingressos para a partida. Os ingressos variam de R$35 a R$60, meia entrada, a depender do setor escolhido, além do Lounge Premium Itaipava, por R$165.

Nesta terça-feira, 30, a partir das 10h, as vendas se estendem para as bilheterias Norte e Sul da arena (para os tricolores), e para as lojas Ticketmix dos shoppings Iguatemi, Salvador e Paralela (para torcedores de ambos os times).

Já no dia do jogo, as vendas serão exclusivamente no local. Na bilheteria Norte (Ladeira Fonte das Pedras) será a venda e troca de voucher para o Bahia e na bilheteria Sul (Dique do Tororó), venda e troca para Juazeiro.

Promoção sócio-torcedor - Em homenagem ao mês das mães, os torcedores oficiais do Bahia (TOB cadeira e arquibancada) que forem para o jogo contra Juazeiro, podem levar uma acompanhante do sexo feminino. Não é necessária retirada antecipada de ingresso, basta que o titular e a acompanhante dirijam-se às catracas exclusivas TOB portando o cartão de acesso.

Em desvantagem na semifinal, o Esquadrão precisa construir um bom resultado na Arena Fonte Nova para confirmar a classificação para a final no próximo domingo, 5, no jogo de volta, no Estádio Adauto Morais.

