Ingressos para Bahia x Juazeirense estão disponíveis

Os ingressos para o duelo decisivo entre Bahia e Juazeirense, válido pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Baiano, estão à venda. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, às 16h, neste domingo, 19.

A compra pode ser feita por meio da internet, da bilheteria Norte da arena (horário de funcionamento das 9h às 19h), das lojas Ticketmix dos shoppings Paralela, Salvador e da Bahia (9h as 22h) e no Centro de Atendimento ao Sócio, no Shopping Capemi (das 9h as 18h).

O torcedor poderá comprar ingressos com valores promocionais até sábado, 18. Já no domingo, 19, dia da partida, a comercialização acontece somente na bilheteria do estádio, com preços regulares [confira os valores abaixo].

