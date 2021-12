Ingressos para Bahia x Internacional estão à venda

Os ingressos para a partida entre Bahia e Internacional já estão à venda. O confronto, que abre o returno do Brasileirão, acontece nesta quarta-feira, 22, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Além da venda pela internet que se iniciou neste domingo, 21, os bilhetes estão disponíveis também nos tradicionais pontos físicos de comercialização do clube. O preço varia entre R$ 25 e R$ 140.

Vale lembrar que crianças de até 11 anos não pagam, com exceção para o Lounge Premium, onde o limite é de 6 anos. No dia do duelo, as bilheterias da Arena só aceitam pagamento em dinheiro e existe o limite de quatro entradas por pessoa.

adblock ativo