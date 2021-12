Ingressos para Bahia x Galícia já estão à venda

Os ingressos para o jogo entre Bahia x Galícia já estão à venda. O confronto, que marca a estreia do Esquadrão no Campeonato Baiano 2014, acontece no domingo, 9, às 17 horas (horário local), na Arena Fonte Nova.

Os torcedores podem adquirir as entradas nos balcões da Ticketmix (nos shoppings Iguatemi, Paralela e Salvador) e no Pida! (nos shoppings Center Lapa e Piedade). No domingo, a partir das 8h, os bilhetes serão comercializados na Arena Fonte Nova.

Para o Baianão, o setor Super Norte segue com o preço promocional: R$ 30 (a inteira) e R$ 15 (a meia-entrada). Já o sócio-torcedor tem o benefício de pagar metade do valor da entrada.

