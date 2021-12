Ingressos para Bahia x Figueirense estão à venda

Já estão à venda os ingressos para a partida entre Bahia x Figueirense, domingo, às 16h, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. O torcedor poderá fazer a compra através dos pontos de venda em Salvador e em Feira de Santana, além da internet. Sócio do Bahia poderá comprar a entrada por R$ 20, enquanto o não-sócio - R$ 30. O valor da cadeira é R$ 60.

Pontos de venda

Salvador: Casa do Tricolor do shopping Paralela e a CAS (Central de Atendimento ao Sócio), no shopping Capemi.

Feira de Santana: Loja 31 (com atendimento exclusivo a sócios), Loja Fanáticos e o estádio Joia da Princesa.

Os locais vão funcionar até sábado, 13, nos horários de atividade dos estabelecimentos. No dia do jogo, a única opção será o Joia.

adblock ativo