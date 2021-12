Ingressos para Bahia x Criciúma estão disponíveis

Estão à venda desde a última sexta-feira, 15, os bilhetes para o jogo entre Bahia x Criciúma na quarta, 20, às 21h, na Fonte Nova, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os torcedores poderão adquirir os ingressos pela internet, nos shoppings e na Central de Atendimento ao Sócio.

Pelo site, o torcedor tem desconto especial sobre o valor do preço integral. O setor Norte cai de R$ 44 para R$ 38, o Leste Inferior de R$ 50 para R$ 40, o Oeste de R$ 60 para R$ 50 e o Lounge Premium de R$ 140 para R$ 120.

Para atender melhor o público no dia da partida, serão colocadas 39 bilheterias a partir das 16h30, sendo 19 delas exclusivamente para os sócios, tanto na Ladeira da Fonte das Pedras quanto no Dique do Tororó.

adblock ativo