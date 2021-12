Ingressos para Bahia x Coritiba já estão à venda

O torcedor tricolor já pode garantir o seu lugar para assistir ao primeiro jogo do Bahia, em Salvador, na Série A do Campeonato Brasileiro.

Nesta segunda-feira, 27, o clube colocou à venda os ingressos para a partida da próxima quarta-feira, 29, às 21h, contra o Coritiba, em Pituaçu.

Os ingressos de arquibancada custam R$30,00, a meia entrada, e R$60,00, a inteira. Os preços para assistir ao jogo no setor de cadeiras são R$50,00, a meia, e R$100,00, a inteira.

O duelo contra o Coxa será disputado em Pituaçu porque a Arena Fonte Nova, local onde o tricolor tem mandado os seus jogos, já está à disposição da Fifa, que já começa a ajustar o estádio para a Copa das Confederações.

Em seu jogo de estreia, no último domingo, 26, o Esquadrão perdeu para o Criciúma no Heriberto Hulse. O time baiano é o 17º colocado do Brasileirão.

