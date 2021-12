Ingressos para Bahia x Ceará já estão à venda

Após empatar com o Vitória por 2 a 2, neste domingo, no Barradão, o Bahia tem mais um jogo em Salvador pela frente. Dessa vez, o Esquadrão enfrenta o Ceará na Arena Fonte Nova, nesta quarta-feira, 14, ás 21h. Os ingressos para mais está partida de confronto direto já estão à venda. Os preços dos bilhetes variam entre R$ 50 e R$ 140 para a torcida mandante, e custam R$100 para a torcida visitante.

As entradas podem ser compradas, nesta segunda e terça, 12 e 13, pelo site do estádio, no Balcão de Ingressos dos shoppings da Bahia, Paralela e Bela Vista (das 9h às 22h), na loja Turma Tricolor no Multishop Boca do Rio (das 8h às 20h) e na loja Espaço Tricolor no Shopping Estrada do Coco (das 10h às 20h).

Na quarta, as bilheterias da Fonte começam a operar a partir das 10h, o site irá vender até às 19h30, enquanto os outros pontos encerram a comercialização às 14h.

Confira tabela de valores e a programação completa abaixo:

Confira valores de cada setor da Arena Fonte Nova

adblock ativo