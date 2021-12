Ingressos para Bahia x Bahia de Feira já estão à venda

O Bahia terá mais um jogo dentro de casa nesta quarta-feira, 8, às 18h30, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano. Desta vez, o time comandado por Guto Ferreira medirá forças com o Bahia de Feira, no estádio de Pituaçu, em Salvador.

Nesta segunda-feira, 6, os ingressos começaram a ser vendidos. Os bilhetes estão sendo comercializados para o setor arquibancada, por R$ 15 (meia) e R$30 (inteira). Para o setor cadeira, R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira). Para o setor arquibancada, crianças até 11 anos não pagam. Já o setor cadeira a gratuidade é para crianças de até 6 anos.

Os torcedores interessados podem adquirir as entradas nos balcões das lojas Ticket Mix dos Shoppings da Bahia e Salvador. As outras opções são as quatro Lojas Oficiais do Esquadrão (Paseo Itaigara, Bela Vista, Salvador Norte e Estrada do Coco).

No dia do jogo, na quarta, os ingressos serão vendidos também na bilheteria de Pituaçu, a partir das 14h.

Confira programação da venda de ingressos

Segunda-feira, 6

Ticketmix – Shopping da Bahia (13h-22h) e Salvador Shopping (13h-22h)

Loja Oficial do Bahia– Salvador Norte (13h-22h), Bela Vista (13h-22h), Paseo Itaigara (13h-21h) e Estrada do Coco (13h-21h)

Terça, 7

Ticketmix – Shopping da Bahia (9h-22h) e Salvador Shopping (9h-22h)

Loja Oficial do Bahia– Salvador Norte (9h-22h), Bela Vista (9h-22h), Paseo Itaigara (9h-21h) e Estrada do Coco (9h-21h)

Quarta, 8

Bilheterias de Pituaçu – A partir das 14h

Ticketmix – Shopping da Bahia (9h-14h) e Salvador Shopping (9h-22h)

Loja Oficial do Bahia– Salvador Norte (9h-14h), Bela Vista (9h-14h), Paseo Itaigara (9h-14h) e Estrada do Coco (9h-14h)

