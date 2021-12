Ingressos para Bahia x Avaí pela Série B estão à venda

A torcida tricolor já pode adquirir ingressos para o primeiro compromisso do Bahia na Série B do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão pegará o Avaí às 21h, neste sábado, 14, na Fonte Nova. E a venda de ingressos acontece por meio da internet e nas sete unidades da rede de lojas Casa do Tricolor. Enquanto que as bilheterias da Arena passam a ser opção apenas na sexta, 13, das 10h às 16h.

A comercialização ainda contará com novidade: até o final do ano, a gratuidade para crianças sobe de 6 para 12 anos, mediante comprovação -menos no setor Lounge Premium, onde crianças de 6 a 12 anos pagam R$ 35.

