Ingressos para Bahia x América-MG já estão sendo vendidos

Os ingressos para o jogo entre Bahia x América-MG no próximo sábado, 22, às 16h30, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão, começaram a ser vendidos para toda a torcida nesta quinta-feira, 20, na internet e na bilheteria do estádio.

A comercialização dos bilhetes teve início na quarta, 19, apenas para sócios torcedores na internet.

Na lojas Casa do Tricolor, as vendas ocorrem para os setores Lounge Premium e Oeste e não tem meia, somente inteira e ingressos para sócio torcedor.

A partida é um confronto direto entre duas equipes que estão no G-4, disputando diretamente o acesso à elite do futebol brasileiro. Na primeira rodada da Série B, o Tricolor empatou com a equipe mineira fora de casa por 1 a 1.

Confira abaixo os valores dos ingressos e os horários de funcionamento dos locais de venda:

Quinta, 20, e sexta, 21

Internet - 24h

Bilheterias da Arena - 9h às 17h

Casa do Tricolor (só Lounge Premium e Oeste, inteira ou sócio)

- Bonfim - 9h às 19h

- Multishop Boca do Rio - 8h às 20h

- Pau da Lima - 8h às 20h

- Salvador Norte - 9h às 22h

- Bela Vista - 9h às 22h

- Paseo Itaigara - 9h às 21h

- Vilas do Atlântico - 9h às 21h

Sábado, 22

Internet - até 16h

Bilheterias da Arena - A partir de 9h

