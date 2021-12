Ingressos para Bahia x América-MG já estão à venda

Os ingressos para o jogo de volta entre Bahia x América-MG, pela segunda fase da Copa do Brasil, já estão à disposição da torcida. O duelo será realizado nesta quarta-feira, 14, às 19h30, na Fonte Nova.

Com o empate na partida de ida, em Minas Gerais, por 0 a 0, o Tricolor joga por qualquer triunfo para avançar. Se terminar com o mesmo resultado do primeiro confronto, a vaga será decidida na disputa de pênaltis. Empate por um ou mais gols dá a classificação à equipe adversária.

Os bilhetes antecipados estão disponíveis desde a manhã desta terça, 13, nas lojas Ticketmix e Pida dos shoppings Iguatemi, Salvador, Paralela, Piedade e Center Lapa. Além disso, no site site da arena, também é possível comprar seu ingresso.

A entradas ainda podem ser adquiridas nas bilheterias do estádio no dia do embate, na quarta. Os ingressos custam a partir de R$15 (meia-entrada) e R$30 (inteira) no Super Norte. Já os torcedores do América-MG terão acessos ao anel inferior da arena, no setor de visitantes, com preços de R$ 44 (inteira) e R$ 22 (meia), e no Lounge Premium, R$ 140.

Essa será a última partida do Bahia dentro de Salvador nos próximos dois meses, já que tanto o Estádio de Pituaçu, quanto a Arena Fonte Nova serão entregues à Fifa para realização da Copa do Mundo.

