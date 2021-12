Ingressos para Bahia e Santos estão à venda

Com preço reduzido para os sócios, o Tricolor começou a vender nesta segunda-feira, 26, as entradas para a partida, que acontecerá em Feira de Santana, na quinta-feira, às 21h.

Os ingressos custam R$ 25, preço único, e quem é associado pode comprar por R$ 20. Em Feira, os bilhetes podem ser adquiridos nas lojas Fanáticos, Espaço do Esquadrão e 31, além das bilheterias do Estádio Joia da Princesa.

Em Salvador, os pontos de venda são as lojas Casa do Tricolor e a Central de Atendimento ao Sócio (CAS), localizada no Shopping Capemi. Sócios só poderão comprar no CAS, mediante a apresentação da carteira.

