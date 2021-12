Ingressos para Bahia e Sampaio Corrêa estão à venda

Os ingressos para a partida entre Bahia e Sampaio Corrêa no próximo sábado, 19, na Arena Fonte Nova, às 16h30, válida pela 27ª rodada da Série B do Brasileirão, estão à venda pela internet desde às 17h desta quarta-feira, 16, apenas para sócios. A partir de quinta, 17, todos os torcedores podem comprar as entradas na internet e nas bilheterias do estádio [confira abaixo].

Para garantir um grande público no estádio, o clube preparou uma promoção para os sócios. No site da Fonte Nova, os ingressos estão sendo vendidos com 50% de desconto.

Já a partir de quinta, os primeiros 2 mil sócios que comprarem entradas para o setor leste, irão ganhar outro na mesma localização do estádio. Esta promoção é válida apenas para os ingressos adquiridos na bilheteria do EDG, no estádio.

