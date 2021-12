Ingressos para Bahia e CSA estão à venda

Os ingressos para a partida entre Bahia e CSA, neste sábado, 31, às 17h, na Arena Fonte Nova, válida pela 17ª rodada do Brasileirão Série A, serão disponibilizados a partir desta quarta-feira, 28. Os sócios torcedores têm exclusividade na compra e podem adquirir os ingressos já a partir desta terça, 27.

Os preços para as cadeiras saem a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). cadeira especial R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). O Lounge custa R$ 160. Os ingressos são comercializados através do site da Arena Fonte Nova, e também podem ser adquiridos nos balcões dos shoppings da Bahia, Paralela e Bela Vista, no Multishop Boca do Rio, Shopping Estrada do Coco e Mercantil Rodrigues.

Na bilheteria da Arena Fonte Nova, os ingressos serão vendidos no dia do jogo, a partir das 11h.

