Ingressos para Bahia e Bragantino já estão à venda; confira

Os torcedores já podem adquirir os ingressos para o jogo do Bahia contra o Bragantino na próxima sexta-feira, 11, às 19h, na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada da Série B do Brasileirão. Após a venda apenas para sócios na terça, 9, os ingressos estão sendo comercializados nesta quarta, 9, para toda a torcida nas bilheterias do estádio e na internet.

Nas lojas Casa do Tricolor, são comercializados entradas para o lounge premium, cadeira especial, além de ingressos para sócios. Os valores dos ingressos variam entre R$ 15 (meia, setor super norte) e R$ 140 (preço fixo, lounge premium).

Confira os horários, valores e locais de venda:

Quarta e quinta:

Internet - 24h

Bilheteria Norte - 9h às 17h

Bilheteria EDG (apenas para sócios) - 9h às 17h

Casa do Tricolor - Exclusivo Cadeira Especial inteira e sócio e Lounge Premium - Bonfim, Pau da Lima, Salvador Norte Shopping, Bela Vista, Paseo Itaigara e Vilas do Atlântico

Sexta:

Internet - até 18h30

Casa do Tricolor - Exclusivo Cadeira Especial inteira e sócio e Lounge Premium - Bonfim, Pau da Lima, Salvador Norte Shopping, Bela Vista, Paseo Itaigara e Vilas do Atlântico - Até 14h

Bilheterias mandante e visitante - a partir das 9h

ABERTURA DOS PORTÕES: 17h

adblock ativo