Ingressos para a partida Bahia x Liverpool-URU já estão à venda

Os ingressos para a partida Bahia x Liverpool-URU, válida pela Copa Sul-Americana, já estão a venda para o torcedor tricolor. Na segunda-feira, 4, os sócios do clube tiveram acesso antecipado para compra pela internet. Para o público geral, a partir desta terça, 5, os ingressos são vendidos em balcões autorizados e lojas do oficiais do Bahia.

Após empate em 1 a 1 no clássico de domingo, contra o Vitória, a equipe tricolor teve retomada das atividades na tarde da segunda, 4. Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no clássico participaram de um trabalho regenerativo na academia, fisioterapia, piscina aquecida e no gelo. Nesta semana, além da estréia na competição internacional, o clube viaja até Alagoinhas para enfrentar o Atlético, pelo Campeonato Baiano, nesta quarta, 6.

O duelo entre Bahia x Liverpool-URU será realizado na quinta, 7, na Arena Fonte Nova, às 18h15 (horário da Bahia).

