Ingressos para a estreia tricolor já estão a venda

Depois de 45 dias longe das quatro linhas, o Bahia vai estrear na temporada 2019 dentro de casa. O Esquadrão de Aço enfrenta o CRB nesta quarta-feira, 16, na Fonte Nova, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Os ingressos para a partida já estão a venda. Os preços dos bilhetes variam entre R$ 50 a R$ 140 (a inteira) para a torcida mandante e R$ 100 (inteira) para a torcida visitante.

A torcida tricolor pode adquirir as entradas pelo site da arena, nos Balcões de Ingressos dos Shoppings da Bahia, Paralela e Bela Vista, na loja Turma Tricolor no Multishop Boca do Rio e na Espaço Tricolor, no Shopping Estrada do Coco. No dia da partida, as bilheterias da Fonte também irão vender os ingressos.

Ingressos para Bahia e CRB

adblock ativo