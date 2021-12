Ingressos do Bahia para o clássico serão vendidos nesta 6ª

Os 3.200 ingressos do Ba-Vi decisivo de domingo, 13, em Pituaçu, reservados para a torcida tricolor serão vendidos (R$ 20) nesta sexta-feira, 11, em dois locais diferentes.

Metade será destinada aos sócios no CAS (Centro de Atendimento ao Sócio) do Shopping Capemi, ao lado do iguatemi. A venda, apenas em dinheiro, começa às 9h e cada associado pode adquirir uma entrada.

Os outros 1.600 bilhetes serão disputados na bilheteria norte da Arena Fonte Nova, também a partir das 9h. Cada torcedor poderá comprar dois ingressos. Pagamento, só em dinheiro.

