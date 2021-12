Ingressos à venda: torcedor terá direito de assistir rodada dupla com único bilhete

Os ingressos para os confrontos do Bahia neste sábado, 7, diante do Confiança, às 16h, pela Copa do Nordeste, e contra o Doce Mel, às 19h, pelo Campeonato Baiano, ambos na Arena Fonte Nova, já estão disponíveis para o torcedor tricolor.

O clube anunciou, inclusive, que a compra de um ingresso dá direito aos torcedores assistirem os dois confrontos. As entradas custam a partir de R$ 30 (meia).

Os ingressos podem ser comprados através do site da Arena Fonte Nova, nos balcões dos shoppings da Bahia, Paralela e Bela Vista, das 9h às 22h, nas lojas Turma Tricolor, no Multishop Boca do Rio, das 8h às 20h, no Espaço Tricolor, no shopping Estrada do Coco, das 9h às 21h. Além da bilheteria da Fonte Nova, neste sábado, 7, a partir das 10h.

Até o momento mais de 25 mil ingressos já foram garantidos pra rodada dupla deste sábado.

adblock ativo