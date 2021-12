Ingressos à venda para o jogo entre Bahia x Goiás

O Bahia iniciou nesta quinta-feira, 7, a venda de ingressos para o jogo contra o Goiás, no sábado, 9, às 18h30, na Fonte Nova, em Salvador, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os ingressos foram colocados à disposição da torcida desde o meio-dia, na internet, nos shoppings e na Central de Atendimento ao Sócio. A entrada mais barata custa R$ 15, meia, e R$ 30, inteira (Setor Norte).

A venda online conta com preços promocionais para os setores Leste Inferior (R$ 40), Cadeira Especial Oeste (R$ 50) e Lounge Premium (R$ 120). Nas bilheterias da Arena, as entradas serão comercializadas no sábado.

