Infiltrados do Bahia irritam os cearenses

A situação não e inédita: os ingressos para torcedores do Bahia acabam e quem não consegue se infiltra na área destinada à torcida rival. Na manhã de terça-feira, 21, um monte deles estava de prontidão na fila da bilheteria da Arena Fonte Nova que venderia os 1.200 ingressos para a torcida do Ceará.

O primeiro da fila, o aposentado Edvaldo Vale dos Santos, 65 anos, não estava vestido com a camisa do clube do coração. Mas as duas estrelas e o bordado azul, vermelho e branco na carteira denunciavam que não se tratava de nenhum admirador da equipe cearense.

"Amanhã (quarta-feira) tenho que ser neutro. Não tem mais ingresso do Bahia e eu tive que dar um jeito", brincou sorridente, já com o ingresso na mão.

Quem não estava nada satisfeito foi um rapaz que se identificou como membro da equipe médica do Vozão. Ele, inclusive, chegou a afirmar que a diretoria do Alvinegro estaria na Fonte Nova providenciando a compra de todos os ingressos dos visitantes para colocar à venda exclusivamente para os cearenses.

"Isso não pode. Vou ligar para a diretoria. Estão vindo dez ônibus de lá para cá, e a torcida do Ceará vai ficar sem ingresso?", questionou aos PMs que faziam a segurança.

