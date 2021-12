Índio Ramirez volta a treinar normalmente com elenco do Bahia

O treino do Bahia na manhã desta segunda-feira, 6, marcou o retorno do colombiano Índio Ramírez as atividades com bola junto ao restante do elenco do clube. O meia não joga desde fevereiro, quando rompeu o ligamento cruzado do joelho.

Ramirez voltou a realizar treinos físicos e de transição, mas só agora foi reintegrado aos trabalhos com bola com o restante dos companheiros.

Além de Índio Ramirez, o meia Thonny Anderson foi outra a retornar aos treinos normais no CT Evaristo de Macedo. Ele não entra em campo há mais de um mês, realizando a sua última partida no dia 4 de agosto, contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil.

O único desfalque na atividade desta segunda, foi o atacante Rossi, que saiu lesionado após sofrer uma entrada na última partida e com dores na coxa iniciou o tratemento no departamento médico.

Com os retornos, o Bahia iniciou sua preparação para a partida do próximo sábado, 11, contra o Santos, pela 20ª rodada da Série A. O Tricolor voltou a vencer contra o Fortaleza, após oito rodadas sem conseguir um triunfo.

O Bahia é o 16º colocado da Série A, com 21 pontos conquistados ao fim do primeiro turno. O Tricolor está três pontos à frente do América Mineiro, primieiro clube dentro da zona de rebaixamento, mas que conta com um jogo a menos.

