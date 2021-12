Independente Tricolor realiza bate-papo e relembra da intervenção no Bahia

O grupo de torcedores do Bahia, Independente Tricolor, realizarão nesta segunda-feira, 15, às 18h, mais uma das suas séries de lives ao longo da quarentena. Dessa vez, o bate-papo será com Carlos Rátis, Jorge Maia e Pedro Barachisio, sobre o processo de intervenção que gerou a democracia dentro do clube.

"Preocupados com os ruídos de comunicação, os torcedores ainda não sabiam se haveria ou não a assembléia. Asiosos, viram Rátis adentrar a Fonte Nova por volta das 12h, sorridente e exibindo um papel na mão. Fernanda Varela em 'Um grito de liberdade'", narra o card com o tema do evento.

Na semana passada, a Independente Tricolor conversou com uma das referências em gestão esportiva do país, o ex-presidente do Flamengo Eduardo Bandeira de Mello.

Além disso, o grupo já entrevistou os profissionais do departamento médico do clube, Daniel Araujo e Luiz Andrade, ídolos da história do Esquadrão, como Gil Sergipano e Zé Carlos, e o atual presidente Guilherme Bellintani.

adblock ativo